Gehlen, Toinha, Charlene e Zenil irão marchar unidos nas Eleições deste ano

De acordo com o vice-governador, o principal objetivo foi ratificar a união do grupo com vistas às eleições deste ano

As principais lideranças de oposição ao prefeito Mazinho Serafim (MDB), receberam na noite desta quarta-feira, 15, o apoio declarado do vice-governador do Acre, Major Rocha (PSDB). Gehlen Diniz (Progressistas), Toinha Vieira (PSDB), Charlene Lima (PTB) e Zenil Chaves estiveram reunidos com Rocha na Câmara Municipal.

De acordo com o vice-governador, o principal objetivo foi ratificar a união do grupo com vistas às eleições deste ano. “Na verdade estamos construindo um grupo que tenha um projeto para Sena Madureira. Temos quatro pré-candidatos fortes e a ideia é que possamos dentro desse grupo ter uma única candidatura para disputar as eleições. Graças a Deus a conversa fluiu muito bem e o propósito de todos nós é ver uma Sena Madureira melhor”, comentou o vice-governador.

Por enquanto, ainda não há uma definição de quem irá encabeçar a chapa, mas já há um consenso entre Gehlen, Toinha, Charlene e Zenil: Quem for o candidato, os demais irão apoiar.

