Gerente do Depasa é preso após agredir esposa na saída da igreja, em Xapuri

Antônio Marcos Mansour, que é gerente do Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento do Acre (Depasa) da cidade de Xapuri, foi preso acusado de agredir a própria esposa na saída da igreja, na noite deste domingo (12), no município.

Um policial que estava também na igreja deu voz de prisão ao suspeito, no momento em que presenciou as agressões. Além disso, o agente solicitou reforço e levou Antônio para a delegacia local, onde continua preso.

Uma fiança no valor de R$ 2 mil foi proposta para tirá-lo da prisão, no entanto, ele não pagou.

