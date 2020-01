Gladson acompanha cheia do rio Juruá e garante ajuda para Cruzeiro do Sul

O governador Gladson Cameli acompanhou de perto, nesta sexta-feira, 10, a situação de cheia do rio Juruá, em Cruzeiro do Sul

O governador Gladson Cameli acompanhou de perto, nesta sexta-feira, 10, a situação de cheia do rio Juruá, em Cruzeiro do Sul. Acompanhado do prefeito do município, Ilderlei Cordeiro, e do comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Carlos Batista, o gestor navegou pelos pontos considerados críticos e visitou os bairros da Lagoa e Boca do Môa, as duas comunidades estão entre as mais afetadas pela enchente do manancial.

Preocupado com a população atingida pelas águas, o governador Cameli fez questão de ir a casa de duas famílias prestar sua solidariedade e assegurar que o Estado dará toda assistência necessária para os moradores que precisarem de ajuda. Esta não é a primeira vez que Gladson faz este tipo de monitoramento no Juruá, em dezembro do ano passado, o gestor inspecionou vários pontos vulneráveis e determinou atenção especial para a situação.

“Como cruzeirense, sei dos transtornos que a enchente do rio Juruá causa para vários moradores e como governador tenho a obrigação de verificar de perto a situação do rio e prestar todo apoio necessário para que a população não fique desamparada em um momento difícil como este. O prefeito Ilderlei também está atento e disse a ele que o Estado está pronto para ajudar a prefeitura em tudo aquilo que estiver ao nosso alcance”, afirmou Gladson.

Na medição realizada pelo Corpo de Bombeiros, às 6h da manhã, o nível do rio Juruá marcava 12,10m, profundidade abaixo da cota de transbordamento, que é de 13 metros. Como forma de ajudar o município, Gladson vai destinar alimentos e combustível para auxiliar a prefeitura de Cruzeiro do Sul. A situação também é de alerta na bacia do rio Acre. O governador confirmou que fará uma vistoria na capital e adiantou que o mesmo suporte já foi oferecido para as prefeituras dos municípios que sofrem com os alagamentos.

“Ainda estamos no início do inverno e o momento requer a união de todos. Quero dizer que o governo dará toda ajuda para o município que vier a ser atingido por uma possível enchente e é importante dizer isso para tranquilizar a população e reafirmar que nenhuma família ficará desamparada”, enfatizou o governador.

O prefeito Ilderlei Cordeiro agradeceu o apoio prestado pelo governador Gladson Cameli e disse não ter dúvida que o Estado não medirá esforços para ajudar Cruzeiro do Sul a enfrentar este período de cheia do rio Juruá.

“O governador vem justamente para dar essa mão amiga e braço forte para o nosso município. É muito difícil começar o ano com uma enchente, mas quero dizer que a nossa equipe está preparada e com a chegada do governador vamos nos reunir e apresentar nossas necessidades para que o Governo do Estado possa nos apoiar”, salientou.

