Gladson inaugura Casa Tática do Bope para o treinamento dos profissionais

Para reforçar as ações de treinamento da segurança pública do estado, o governador Gladson Cameli entregou nesta terça-feira, 14, o centro de treinamento tático (Casa Tática) ao Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Acre (Bope).

A Casa Tática do Bope foi entregue graças à destinação do Ministério Público do Trabalho (MTP) e aos esforços da Polícia Militar do Estado do Acre (PMAC) e tem por finalidade aprimorar as ações de treinamento dos profissionais da segurança.

Em seu discurso, o governador Gladson Cameli destacou a importância do trabalho em equipe e da união das instituições em prol da sociedade e, em especial, dos policiais que estão nas ruas garantindo a segurança da população. “Quero agradecer a todos, em especial a vocês que estão na linha de frente, tentando de uma forma ou de outra dar uma resposta à sociedade”, enfatiza Gladson.

Sobre os esforços e melhorias na segurança da população, no seu primeiro ano de mandato, o governador ressalta: “Tenho procurado sempre enfrentar os desafios e o governante não tem êxito no que defende se não tiver uma equipe com um compromisso. E quem vier me dizer que a segurança não tem melhorado deve estar em outro planeta, pois, se você fizer uma reflexão, é notório. Agora, o que não dá é para antecipar fatos eleitorais, esse desafio é responsabilidade do executivo, mas também de todos, e eu tenho me esforçado para melhorar cada vez mais, em especial as nossas polícias para garantir a segurança do nosso estado”.

Estiveram presentes no ato o vice-governador Major Rocha, o comandante da Polícia Militar, coronel Ulysses Araújo, e o comandante do Bope, Tenente-Coronel Edener Franco, e, representando a Secretaria de Justiça e Segurança Pública, o Coronel Souza Filho.

O tenente coronel Edener Franco, comandante do Bope, conta que já está alinhando novos projetos para melhorar ainda mais o treinamento dos profissionais da segurança do Estado.

“Já estamos com um projeto em andamento para conseguir a cobertura do nosso estande de tiros e, com isso, vamos poder treinar 24 horas nesse estande com iluminação e com condições pra sempre melhorar nesse ramo. Agradeço ao governador pelo apoio”, destacou o tenente coronel Edener Franco, comandante do Bope.

Sobre a importância dessa entrega para os policiais do estado, o comandante do Bope acrescentou: “Para melhorar a segurança, nós precisamos melhorar as condições técnicas dos nossos policiais. Essa casa de tiro, hoje, não serve só para o Bope, o estande de tiro hoje é da Segurança Pública”, pontua Franco.

Durante a entrega, a equipe tática do Bope realizou uma demonstração do treinamento na Casa Tática, simulando uma ação de resgate de reféns exitosas.

Homenagens

Durante a entrega, foram homenageados a procuradora do Ministério Público do Trabalho, Marielle Risanne Cardoso, que recebeu a concessão do diploma de amigo da Polícia Militar; e o segundo homenageado foi o juiz do Ministério Público do Trabalho, Fábio Lucas Sandim, que recebeu a medalha do mérito coronel Fontenele de Castro, por suas contribuições de apoio à instituição.

“Gostaria de agradecer a honra de estar participando desse dispositivo e por receber essa homenagem. Para falar de vocês, do Bope, eu só tenho a agradecer imensamente por todas as vezes que vocês se põem à disposição da nossa segurança”, explana a procuradora.

Com relação ao projeto, Marielle Risanne Franco enfatiza que “o projeto da Casa Tática foi pensado há muito tempo, ela foi bem batalhada, pois acreditávamos no projeto e acreditamos em vocês. Somos gratos por todas as abnegações do dia a dia para garantir a segurança do estado, então muita força a vocês. Espero que tenhamos muitos outros motivos para nos reunir e comemorar mais conquistas, nós somos gratos e essa é nossa forma de compensar um pouco do muito que fazem por nós”.

Casa Tática

O espaço é destinado ao treinamento, adestramento e aprimoramento técnico operacional de times táticos, proporcionando o fortalecimento das equipes. O centro permite simular diversos tipos de espaços destinados para ocupação humana, como casas, apartamentos, comércios e ambientes confinados.

