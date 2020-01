Gladson lança oficialmente novos modelo se de uniformes escolares

Na tarde desta quarta-feira (15) o governador Gladson Cameli (Progressistas) participou, em sua sala no Palácio Rio Branco, do lançamento do novo fardamento escolar ao lado de alunos da Rede Pública.

Segundo o governador, as fardas escolares são prova de que o governo deseja uma educação de qualidade no estado. “Estamos fazendo de tudo para que vocês tenham uma educação de excelência”, explicou.

Cameli pontuou que as fardas não foram escolhidas pelo governo, mas sim, pelos alunos. “Quem escolheu foi as crianças no ano passado e o Estado apenas acatou”, destacou.

Esteve presente no ato, o presidente do Sindicato das Indústrias das Confecções do Estado do Acre (Sincom), Abraão Figueredo. Na ocasião, participaram 8 alunos com os modelos de farda de 2020.

