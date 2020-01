Gladson volta ao AC sexta e nega problemas de saúde: “Não passam de mentiras”

"Quem me conhece e me acompanha sabe o amor que tenho pelo nosso Acre", pontuou

O governador Gladson Cameli (Progressistas) negou nesta quinta-feira (23) os rumores de que estaria passando por problemas de saúde. Segundo ele, as notícias são ‘infundadas e inverídicas’.

“Não passam de mentiras”, disse Cameli, ressaltando que estará no Estado do Acre sexta-feira (24).

Por meio de suas redes sociais, o chefe do executivo estadual pontuou que tem um grande amor pelo Acre, além de dizer que trabalha incansavelmente para o bem de toda a sociedade. “Quem me conhece e me acompanha sabe o amor que tenho pelo nosso Acre e também o tanto que trabalho para trazer o desenvolvimento para nosso estado”, explicou.

O governador finalizou relembrando os avanços do seu governo em 2019. “Conseguimos colocar nos trilhos muitas ações que são fundamentais para nossa gente. Agora em 2020, faremos muito mais. Saúde, segurança e educação são sempre pautas prioritárias em nossa agenda. Com união de todos, compromisso e responsabilidade podemos fazer muito mais”, encerrou.

