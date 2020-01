Gleici aparece na chamada do novo BBB, fala em ‘virada’ e sites especulam retorno

No primeiro dia do ano, a TV Globo já deixou os internautas em polvorosa: a emissora soltou na web um novo teaser anunciando a nova edição do Big Brother Brasil. De acordo com a emissora, a nova edição pode unir anônimos e celebridades – o diretor da atração, Boninho, chegou a interagir com influencers que podem fazer parte do programa.

O curioso, para alguns internautas, é a participação da acreana Gleici no teaser. Isso porque a emissora noticiou um material com cenas polêmicas do reality e, mesmo não tendo sido uma participante polêmica, Gleici apareceu em diversos momentos. Outro fato curioso levantado por alguns internautas foi uma entrevista que a acreana deu para o GShow, falando inclusive em uma virada na sua vida para 2020.

“Eu espero que 2020 seja um ano de muita saúde mental para a gente. Acho que a gente está precisando ter mais paz no coração, se comparar menos e eu espero que o ano seja de mais luz na nossa caminhada, mais fé, mais esperança, sucesso. Tenho boas expectativas, estou sentindo que vai ser uma virada de chave na minha vida no sentido de realização, de felicidade, de amor”, disse ao site no dia 1 de janeiro, mesmo dia do anúncio da nova temporada do reality.

Gleici se consagrou como vencedora da 18ª temporada do reality.

Confira o teaser:

