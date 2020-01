Glória Perez ‘fura fila’ e fará novela mais cedo no horário mais disputado da Globo

Essa notícia é para quem estava com saudade de produções como “A Força do Querer”: a autora acreana Glória Perez vai entrar no ar mais cedo na TV Globo. De acordo com o colunista de TV Flávio Ricco, a emissora decidiu antecipar a volta da autora ao horário nobre – ela estava supervisionando séries e novos projetos.

“Aqui foi escrito que no horário das 21h da Globo, depois de Lícia Manzo e João Emanuel Carneiro entrará uma novidade. Um autor novo, em se tratando do horário. Só que não será imediatamente após esses dois. Apaga. E sim, na sequência de uma novela de Glória Perez, que tem vaga assegurada no terceiro lugar da fila”, escreveu Flávio.

O colunista ainda elogiou a autora e a decisão da emissora. “Como dificilmente a Glória erra a mão, o autor (ou autora estreante) terá mais essa segurança. Tudo indica que pegará o horário lá em cima. A autora está de férias das novelas desde A Força do Querer (2017) e vinha trabalhando, como executiva, na área de séries”, diz.

Pela ordem, está em exibição “Amor de Mãe”, de Manuela Dias. Logo após, vem “Em Seu Lugar”, de Lícia, estrelada por Cauã Reymond, Alinne Moraes, Denise Fraga, Andreia Horta, entre outros. Em seguida, uma trama inédita de João Emanuel Carneiro, que aí passará o bastão para Glória Perez.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários