Governo abre matrículas para o Colégio Cívico Militar de Cruzeiro do Sul

Além do uniforme, os alunos também terão direito a duas refeições nas escolas do Estado

O Colégio Cívico Militar Madre Adelgundes Becker, em Cruzeiro do Sul, abre nesta segunda-feira 13, matrículas para o Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano e o Ensino Médio. Serão oferecidas 800 vagas para a comunidade.

As vagas são destinas aos alunos da própria escola e as escolas da rede municipal de ensino que estão inseridas no bairro Miritizal. Posteriormente, haverá sorteio para as vagas remanescentes, para alunos vindos de outros bairros, caso haja vaga.

O Colégio passa por reforma e ampliação para receber os alunos e a previsão é que as aulas comecem dia 10 de fevereiro, assim como nas demais escolas da rede estadual.

Segundo a coordenadora do núcleo da SEE de Cruzeiro do Sul, professora Ruth Bernardino, o uniforme já está sendo elaborado, dentro dos critérios de Colégio Militar e será distribuído gratuitamente aos alunos.

Além do uniforme, os alunos também terão direito a duas refeições nas escolas do Estado. A gestão do colégio será compartilhada entre uma equipe do Exército Brasileiro e uma gestora da Secretaria de Educação, a professora Rosa Lebre.

