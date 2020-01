Governo do Estado realiza visita técnica ao pronto-socorro de Rio Branco

Foram cinco andares percorridos pelo secretário de Saúde, Alysson Bestene, e o secretário da Casa Civil, Ribamar Trindade, olhando e ouvindo atentamente cada ponto, cada necessidade estrutural e de organização do pronto-socorro de Rio Branco, que atende não só a capital, mas a todos os municípios do estado. A visita foi realizada durante toda a manhã desta segunda-feira, 27.

As medidas emergenciais fazem parte de uma força conjunta do Gabinete Civil do governador com a Secretaria de Estado de Saúde e Secretarias de Fazenda e Planejamento para a humanização no setor da Saúde.

“A ação é de extrema importância”, enfatizou o secretário de Saúde, Alysson Bestene, que fala ainda que a integração entre as secretarias dá celeridade aos serviços que precisam ser realizados no pronto-socorro.

Ladeado pelo gerente geral do pronto-socorro, Areski Peniche, pelo secretário de Saúde, Alysson Bestene, pela secretária de assistência à Saúde, Paula Mariano, e pelo secretário executivo, Paulo Justino, o secretário Ribamar Trindade percorreu as dependências da unidade, especificando cada detalhe que merece melhoria.

“Trazer uma saúde de qualidade para a população. É isso o que a gente almeja, trabalhando em equipe, acima de tudo, e integrando todas as áreas e, consequentemente, essa união traz rapidez aos processos e demandas”, destacou o secretário Alysson Bestene.

Além de reformas na estrutura do prédio, segundo Alysson, as questões administrativas e organização de fluxo também serão estudados.

“A Sesacre aderiu ao Programa Lean junto ao Ministério da Saúde e o Hospital Sírio Libanês, que vai ajudar a melhorar o fluxo de atendimento e dar celeridade ao atendimento das pessoas que procuram o PS”, salientou Bestene.

Já na próxima semana, terão início algumas reformas como a ampliação da sala de observação e reforma da emergência clínica “que é para evitar qualquer possibilidade de pacientes nos corredores, e trabalhar a humanização, que é o mais importante para os pacientes”, destacou o secretário da Casa Civil Ribamar Trindade.

Sem pacientes nos corredores

Maca nos corredores e paciente esperando por horas o atendimento já não é uma realidade no pronto-socorro, de acordo com o gerente geral da unidade, Areski Peniche.

“Nós conseguimos retirar os pacientes dos corredores. Os pacientes, ao darem entrada, são bem acomodados e recebem os atendimentos necessários”, destacou Areski.

As reformas na parte física, segundo Areski, “são um passo além, pois a melhoria da estrutura física está carente e precisa de um olhar carinhoso sobre a questão”, disse. Ainda, suspirou aliviado: “os secretários estão nos dando esse alento”.

O pronto-socorro registra, por mês, cerca de 50 mil atendimentos em todas as especialidades; mais de mil internações e cerca de 450 cirurgias.

A unidade conta com um quadro de 900 funcionários, que fica dividido em 250 profissionais por dia.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários