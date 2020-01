Grupo Amazon Fort esclarece em nota o envolvimento de sua frota com o helicóptero Harpia 01

O Grupo Amazon Fort, que trabalha há quinze anos com soluções e sinistros ambientais escreveu uma nota esclarecendo o envolvimento de seu caminhão com o Harpia 01

NOTA DE ESCLARECIMENTO

O Grupo Amazon Fort, que trabalha há quinze anos com soluções e sinistros ambientais vem a público esclarecer o envolvimento de sua frota no acidente com o

helicóptero Harpia 01.

A Amazon Fort informa que vem colaborando com as autoridades. Ressaltamos que toda documentação ambiental e rodagem do caminhão e a documentação do

motorista encontram-se regularizadas e foram apresentadas. Até o momento foram feitas as perícias da Polícia Rodoviária Federal e Polícia Civil, e aguarda perícia da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) prevista para domingo, dia 19 de janeiro.

A empresa trabalha sob responsabilidade, cumpre as normas de segurança e sempre se porta a favor da preservação do meio ambiente. Dito isto, informamos à

população que foi feita a coleta e remoção do resíduo hospitalar que caiu no acidente e o transbordo de toda carga do caminhão envolvido no acidente para outro caminhão e destinado à nossa unidade localizada em Rio Branco.

Emitiremos uma segunda nota após a conclusão da perícia pela ANAC e nos colocamos à disposição da imprensa para prestar esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Assessoria

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários