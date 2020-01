Grupo que acredita que a Terra é plana organiza cruzeiro até a “borda”

Apesar das evidências provando que a Terra é redonda, muitas pessoas acreditam que ela seria plana. Os defensores dessa teoria têm comunidades com milhares seguidores nas redes sociais, páginas na internet e vídeos com milhões de visualizações. Agora, um grupo de terraplanistas organizou um cruzeiro marítimo para chegar na “borda” do nosso planeta.

A excursão é organizada por uma entidade chamada Conferência Internacional da Terra Plana. O evento é anunciado como “a maior, melhor e mais ousada aventura de todos os tempos”. A viagem de navio está planejada para ocorrer em em 2020.

O mais irônico é que as cartas e sistemas de navegação são baseados no fato de que a Terra é redonda. Segundo o perito naval Henk Keijer, a existência do GPS, o sistema de posicionamento global, é a prova de que nosso planeta é uma esfera, não um disco achatado. O GPS conta com 24 satélites principais que orbitam a Terra para fornecer informações posicionais e de navegação.

Grandes civilizações da história antiga consideravam que a Terra era um disco, mas, em 330 a.C., Aristóteles passou a defender a hipótese de que o nosso planeta possuía uma forma esférica. No século XVI, Fernão de Magalhães e Juan Sebastián Elcano realizaram a primeira viagem de circum-navegação pelo planeta e conseguiram fazer a primeira demonstração prática de que a teoria do filósofo estava correta.

