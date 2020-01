Guitarrista Ximbinha é acusado de agredir cantora de sua banda; vídeo

Ximbinha, guitarrista de 45 anos, está bastante comentado nas rede sociais por conta de uma acusação recente. O artista que, estava, há pouco tempo, tendo seu nome compartilhado por conta dos resultados de transplante capilar e, mais recentemente, por conta do meme do hit “Tudo Ok”, com Joelma, todavia, agora é apontado como agressor. As informações são do Tecnonoticias.

A acusação vem de Wlad Costa, que afirma que Ximbinha teria, portanto, agredido Carla Maues. Essa, por sua vez, já foi vocalista da banda do ex-esposo de Joelma, o ‘Cabaré do Bréga’. Wlad, afirmando ser amigo de Carla, usou das redes sociais, de uma live do Facebook, para denunciar o artista.

As declarações

“Resolvi fazer essa live pela gravidade que envolve o guitarrista Ximbinha, ex-marido da cantora Joelma”, começou ele na live. “Falar de Carla Maues para ‘eu’, é falar de uma das maiores artista. Uma das mais belas vozes, canta em vários idiomas, uma artista muito estudada”, dessa forma, seguiu ele, elogiando a cantora.

“Ela veio somente em mim, porque o Ximbinha está acostumado a agredir pessoas, ameaçar de morte, um cara que já baixou porrada em mulher, espancou mulher. Um cara que chutou aquele professor lá, deu um chute na mão do rapaz. Porque estava gravando o show em Abaetetuba”. Ademais, seguiu ele.

Após falar das irregularidades legais, envolvendo o contrato de Carla, ele dispara contra Ximbinha. “Eu venha falar aqui de agressão, de uma história atípica. De uma jovem que foi torturada e agredida na frente da própria filha, seu vagabundo! Você agrediu a Carla dentro do estúdio do Dedê. Todos conhecem, em frente ao Adílson Moreira. Dentro do estúdio. E a menina, a Carla, estava a menina dela, a Clarinha que me chama de tio, seu pilantra! O que você tem contra as mulheres, cara!? Vai te tratar, amigo! Você é um psicopata. Quinta vítima, com a mulher Joelma, te denunciou na delegacia…”, disse, portanto, ele.

Acusação completa

Assista abaixo o vídeo com a acusação de Wlad Costa contra Ximbinha

