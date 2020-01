Há poucos meses das eleições, Cameli ainda não dá pistas de quem será seu pré-candidato

Gastos de verbas

Não há nada de ilegal nos gastos com verbas de gabinete por deputados federais ou senadores, a não ser que, uma investigação comprove irregularidades contratuais, laranjas ou coisas da natureza. Fora isso, a movimentação financeira no exercício do mandato é legal e prevista em lei.

Ranking

A criação de rankings com os gastos dos parlamentares mostra, por exemplo, que os mais “gastadores” são os que mais andam, visitam suas bases, muitas delas, em regiões isoladas por onde se chega apenas de avião ou pequenas embarcações.

Afinados

Os que acompanham de perto as conversas entre Gladson Cameli e o Major Rocha afirmam categoricamente que eles não racham até 2020. E que está batido o martelo: se Gladson sair à reeleição, como ele tem anunciado, Rocha será o candidato ao Senado do Palácio Rio Branco. E vice-versa.

Trabalhar duro

Já com vistas as eleições municipais deste ano, tudo ainda é uma incógnita. Cameli não dá pistas de quem será seu pré-candidato e pior, não há definição dentro do seu próprio partido, se haverá candidatura própria. Isso deixa tudo indefinido.

Mudanças estruturais

Mudanças importantes ocorreram no setor de infraestrutura do governo com a criação da SEDUR, as mexidas nas gestões do Deracre e Seinfra. Diga-se de passagem, a intenção é a melhor possível, entre elas, do Estado não perder recursos federais já disponíveis por falta de projetos.

Quem vai puxar a orelha

As secretárias Semírames Plácido e Maria Alice ainda não sabem como vão chamar atenção do diretor presidente da Emater-Acre, Tião Bocalom, que andou anunciando na mídia um concurso público na instituição. O bom velhinho, experiente, esqueceu de combinar com o andar de cima.

Prudente

O próprio governador Gladson Cameli tem sido prudente quando fala de novas contratações de servidores. Ele aguarda um relatório fiscal para poder efetivar professores e policiais civis concursados.

O que ninguém divulgou

O governador Gladson Cameli e a equipe da saúde visitam o Hospital Ary Rodrigues em Senador Guiomard. O que ninguém divulgou ainda – sabe-se lá porque – é que os recursos garantidos para cirurgias eletivas este ano, são frutos do cumprimento de metas em 2019.



Pauta positiva

Com tanta critica no setor, o secretário Alysson Bestene precisa encontrar urgentemente uma estratégia para divulgar as agendas positivas do setor. Ano passado, R$ 500 mil foram executados na área seletiva, o governo federal dobro os recursos. Caso a secretaria de saúde alcance novamente as metas estabelecidas, em 2021, serão R$ 2 milhões disponibilizados.

Andando muito

O deputado federal Alan Rick (DEM) tem visitado praticamente todo o estado no período de recesso. Por onde anda, Alan vem deixando informações do seu mandato e dos recursos que tem disponibilizando principalmente na área da saúde.

Agronegócio

O grande desafio do setor do agronegócio para este ano é o avanço sanitário de área livre de aftosa sem vacinação, decisão prevista para o mês de março. Isso deverá ser um divisor de águas. Diga-se de passagem, que a permanência do ex-secretário Paulo Wadt no setor, travou muitas ações por quase um ano.

Troca de pneu

O médico veterinário Edvan Maciel pegou o carro em movimento e terá que fazer a troca do pneu. Não pode ser jogado contra ele nenhuma responsabilidade pelo avanço ou não sanitário. As perspectivas são as melhores possíveis, pelo menos desta vez, existe maior sintonia entre a SEPA e o Ministério da Agricultura.

