Homem invade residencial para matar outro e é assassinado com tiro e facada no Acre

O jovem Stanley Fernandes, de 20 anos, foi morto a tiros, na tarde desta terça-feira (7), na Rua Vitória, no Bairro Conquista, em Rio Branco. Segundo informações da Polícia, o rapaz, de posse de uma arma de fogo, teria ido até um residencial para matar membros de uma facção rival.

Ao chegar no apartamento, Stanley foi surpreendido por dois homens. Um deles imobilizou a vítima, enquanto outro tomou a arma do jovem. De posse da arma, o criminoso efetuou vários disparos contra o rapaz, que mesmo ferido ainda tentou correr, mas não resistiu aos ferimentos e morreu antes de ser socorrido.

Após a ação, a dupla fugiu tomando rumo ignorado. Ainda segundo os populares, logo em seguida, outras duas pessoas chegaram na rua para tentar executar os criminosos que mataram Stanley, mas não havia ninguém no local, e foram embora sem efetuar a vingança.

Policiais Militares do 3° batalhão chegaram a ser acionados estiveram no local, colheram informações sobre todos os envolvidos e fizeram buscas na região, mas ninguém não foi preso até o momento. O corpo de Stanley foi levado ao IML para exames cadavéricos.

Os agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) colheram as informações e iniciaram as investigações do caso.

