Horóscopo 2020: confira a previsão desta sexta-feira para seu signo

Sagitário (22/11 – 21/12)

Orçamento limitado imporá restrições. Foque nas prioridades da vida familiar e diminua despesas. Com boas negociações e acordos, você conseguirá equilibrar as finanças e saldar compromissos. Perspectivas positivas no trabalho. Encerre a semana com autoconfiança e soluções inteligentes. Alguém do passado retornará com novidades.