Horóscopo 2020: confira a previsão desta sexta-feira para seu signo

Touro (21/04 – 20/05)

Solte a curiosidade, circule, converse com amigos, troque mensagens e fique por dentro das novidades. A Lua cheia intensificará as comunicações e contatos. Bom também para retomar relações que andavam distantes, compartilhar conhecimentos e encarar assuntos delicados com irmãos. Fortaleça seu prestígio e reputação com propostas objetivas nos relacionamentos.