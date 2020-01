Idosa pede ajuda no Acre para custear tratamento de câncer fora do estado

A idosa Loelia Alves de Assis, de 62 anos, descobriu recentemente que está com um câncer no colo do útero, do tipo carcinoma.

Após o diagnóstico, Loelia foi encaminhada pelo médico para a cidade de Porto Velho, em Rondônia, para realizar radioterapia externa e quimioterapia, e por isso, pede ajudar para conseguir custear o tratamento. Ela e sua família decidiram também fazer uma rifa para juntar dinheiro.

“Não é nada fácil emocionalmente e nem financeiramente lidar com uma notícia assim, principalmente morando em um estado e tendo que fazer tratamento em outro.

“Por conta disso, peço encarecidamente que quem puder compre minhas rifas ou faça uma doação para me ajudar a se manter durante o tratamento. Pode ser um valor de qualquer importância, o que vale é a intenção. Que Deus abençoe cada um”, disse.

Para ajudar Loelia com qualquer quantia, é possível fazer depósito ou transferência bancária. Agência 2278; Operação 019; Conta Poupança 00069743-5.

Mais informações no (68) 99993-4065.

