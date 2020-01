Ifac divulga lista de convocados para 2ª chamada em cursos

As seleções para as principais instituições de ensino do Acre continuam acontecendo. O Instituto Federal do Acre (Ifac) divulgou a lista de convocados para a 2ª chamada do Processo Seletivo 2020.1. Nessa etapa estão sendo ofertadas 668 vagas remanescentes, sendo 331 para cursos técnicos integrados e 337 cursos técnicos subsequentes.

Para concorrer às vagas, os candidatos deverão comparecer nas reuniões públicas, que serão realizadas até 17 de janeiro. O não comparecimentos nas reuniões de chamada oral resultará na desclassificação do Processo Seletivo.

As matrículas dos candidatos aprovados durante as reuniões públicas deverão ser realizadas entre os dias 21 e 22 de janeiro. Para mais informações, e para visualizar as listas, CLIQUE AQUI.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários