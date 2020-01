Ilderlei anuncia implantação do primeiro aparelho de ressonância magnética de CZS

Cruzeiro do Sul vai ganhar seu primeiro aparelho de ressonância magnética. O anúncio foi feito na tarde desta quinta-feira, 9, pelo prefeito Ilderlei Cordeiro e o deputado federal Manuel Marcos.

O avanço vai se dá por meio de uma emenda do deputado, no valor de R$ 1 milhão para custeio do equipamento. Manuel Marcos vai destinar outros R$ 790 mil para investimentos na área da saúde.

“Essa era uma das propostas do meu Plano de Governo, que com o apoio do deputado Manuel Marcos vai se concretiza para benefício da nossa população. Muitas pessoas já padeceram com a falta desse aparelho na nossa região e, graças a Deus, isso vai mudar”, salientou o prefeito.

O aparelho vai ser instalado via uma parceria público-privada, na qual a Prefeitura entra com a manutenção do maquinário, como já é feito no Centro de Diagnósticos. A expectativa é que o aparelho de ressonância magnética seja instalado até março.

“Nós atendemos o pedido do prefeito, ao destinarmos essa emenda, tendo em vista que aquisição do aparelho vai gerar mais qualidade de vida para os juruaenses, pois o maquinário vai contemplar toda a região”, frisou o deputado.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários