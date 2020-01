Ilderlei Cordeiro anuncia recapeamento do bairro do Alumínio

As obras de infraestrutura das ruas de Cruzeiro do Sul seguem a todo vapor. Nesta quinta-feira, 9, o prefeito Ilderlei Cordeiro anunciou o início dos trabalhos de recapeamento do bairro do Alumínio. O serviço vai se intensificar nesta sexta-feira, 10.

Assim como a Várzea, o Alumínio também terá suas ruas 100% recuperadas neste ano. “Estamos próximos de concluir o bairro da Cobal e o Alumínio já recebe nossa equipe nesta sexta-feira. Nossa equipe de limpeza já entrou em ação para que as ruas possam receber o asfalto. Temos o honrado o nosso compromisso com a população, de gerar mais segurança e garantir o direito de ir e vir dos moradores”, frisou Ilderlei.

Com trabalho sério, em menos de oito meses a gestão de Ilderlei Cordeiro já realizou 20% do recapeamento das ruas de Cruzeiro do Sul. Para 2020, serão investidos R$ 10 milhões no recapeamento das ruas do município.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários