Ilderlei Cordeiro assina convênio com o Banco da Amazônia

Visando a promoção dos direitos das crianças e adolescentes de Cruzeiro do Sul, o prefeito Ilderlei Cordeiro assinou nesta sexta-feira, 10, um convênio de R$ 30 mil com o Banco da Amazônia. O recurso será destinado para o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente.

“Estamos colhendo o que plantando. Agradeço a Deus, a nossa equipe e principalmente a irmã Milka, que fez e faz um trabalho brilhante na luta pelos direitos das crianças e dos adolescentes. Esse trabalho nos referenciou e fez com que uma instituição séria como o Banco da Amazônia reconhecesse e doasse essa quantia, que vai nos ajudar muito”, endossou o prefeito.

O recurso foi doado pela instituição financeira para fortalecer e potencializar as políticas públicas de garantia dos direitos das crianças e adolescentes.

Segundo o gerente do Banco da Amazônia em Cruzeiro do Sul, Antônio Marlos Lino, Sena Madureira e Rio Branco também foram contempladas com recursos para serem investidos na área social. “Nós temos a missão de promover o desenvolvimento social da Amazônia”, disse.

Em 2019, o prefeito Ilderlei Cordeiro ampliou o número de conselheiros tutelares, viabilizando uma maior cobertura do órgão na zona rural do município. “Esse recurso chega em um ótimo momento, tendo em vista que também será usado para a capacitação dos conselheiros recém-empossados”, destacou a presidente do Conselho.

