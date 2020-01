Ilderlei Cordeiro celebra conquistas junto aos cruzeirenses

Sábado de celebrações. Assim foi o dia, 4, do prefeito Ilderlei Cordeiro, que fez questão de comparecer as confraternizações dos bairros Nossa Senhora da Graças, Morro da Glória, Baixa e da União Municipal das Associações de Moradores de Cruzeiro do Sul (Umam), Floresta.

Assim como seu pai, o ex-deputado federal Ildefonso Cordeiro, Ilderlei apoiou as celebrações, promovendo um momento de lazer e união nas localidades. “Eu fico muito feliz de somar forças para que momentos como esse aconteçam. É muito gratificante poder conversar com as pessoas, não apenas na pessoa do prefeito, mas do ser humano Ilderlei Cordeiro. Não tenho dúvidas de que em 2020 vamos estar ainda mais juntos, avançando em muitas outras conquistas para Cruzeiro do Sul”, endossou o prefeito.

Segundo o presidente da Umam, Geovane Santos, a parceria com a Prefeitura é fundamental. “A gente agradece o apoio do prefeito, que sempre está conosco. Neste ano, fez a adoção de bois para todos os bairros, viabilizando a realização das confraternizações. E é assim, juntos que vamos avançando”.

Reconhecimento

A gestão de Ilderlei Cordeiro tem o reconhecimento e confiança dos cruzeirenses. Para o morador do bairro Nossa Senhora das Graças, Maicom Alves, o momento é alegria. “A comunidade só a agradecer e espera que isso vire exemplo para todas as gestões, endossou.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários