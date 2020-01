Ilderlei Cordeiro empossa novos conselheiros tutelares de Cruzeiro do Sul

Por decisão do prefeito, o número de cadeiras do órgão foi ampliado de cinco para dez

A noite desta sexta-feira, 10, foi marcada pela posse dos novos conselheiros tutelares de Cruzeiro do Sul. Por decisão do prefeito, o número de cadeiras do órgão foi ampliado de cinco para dez. A medida vai intensificar a cobertura dos trabalhos, em especial, na zona rural.

Acompanhado da presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, Milka Santos, o prefeito Ilderlei Cordeiro deu posse aos novos conselheiros, que são responsáveis por zelar pelo cumprimento dos direitos das crianças e adolescentes.

“Cruzeiro do Sul tinha cinco conselheiros. A lei não me obrigava a aumentar, mas me permitia a decisão. E por entendermos que isso era necessário, enviamos o projeto que foi aprovado na Câmara. E, hoje, estamos dando posse a esses guerreiros e guerreiras que vão atuar em prol das nossas crianças e adolescentes”, endossou o prefeito.

Reeleita com o maior percentual de votos, a conselheira Erivalda Menezes, acredita que nesse novo quadriênio as ações serão fortalecidas. “Nós tínhamos um déficit, que foi corrigido pelo prefeito. E eu acredito que isso representa um avanço, pois nossas crianças e adolescentes terão ainda mais proteção”, frisou.

A partir de agora, Cruzeiro do Sul tem 10 pessoas da sociedade que foram eleitas e atuarão na proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes, entre 2020 e 2024. Eles começam a trabalhar na próxima segunda-feira, 13.

