Incêndios florestais na Austrália: Selena Gomez se solidariza e Pink doa R$ 2 milhões

A cantora Pink prometeu neste sábado (4), uma doação de US$ 500 mil (cerca de R$ 2 milhões) para a corporação que atua no combate a incêndios florestais na Austrália. “Totalmente arrasada vendo o que está acontecendo na Austrália agora com os horríveis incêndios florestais. Estou doando US$ 500.000 diretamente aos bombeiros locais que estão lutando nas linhas de frente. Meu coração está com nossos amigos e familiares”, disse Pink.

Hugh Jackman e Selena Gomez também estão entre as celebridades internacionais que usaram suas redes sociais para pedir apoio às vítimas. O ator australiano Hugh Jackman, conhecido por interpretar o Wolverine, disse que esta é uma tragédia para o país. “Queremos expressar nossa profunda gratidão às pessoas na Austrália que estão lutando contra esses incêndios devastadores. […] Esta é uma imensa tragédia para nosso país”, escreveu o ator.

A atriz e cantora americana Selena Gomez também fez uma doação e pediu ajuda aos fãs por meio de sua conta no Instagram. “Estou orando por todos os afetados”, escreveu. Neste sábado (4), a Austrália convocou 3 mil reservistas das Forças Armadas para combater os incêndios florestais que devastam o país. Ao menos 1.200 casas foram destruídas.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários