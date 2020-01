iPhone 9 pode atrasar por causa do surto de coronavírus na China

A Apple pode adiar o lançamento do suposto iPhone 9 devido à disseminação do coronavírus. O celular também apelidado como iPhone SE 2 estava previsto para começar a ser produzido em massa a partir de fevereiro, mas as operações das fábricas chinesas podem ser interrompidas. A gigante da tecnologia fabrica a maioria dos produtos na China e algumas indústrias parceiras ficam próximo de Wuhan, o epicentro da doença.

O coronavírus infectou mais de 4.400 pessoas e já matou mais de 100 pessoas no país. A capital da província de Hubei continua em quarentena para coibir a propagação do vírus.

A Apple contrata duas grandes fabricantes para produzir dispositivos, a Foxconn e a Pegatron. Esta última fica perto de Xangai, onde 66 casos de contaminação da doença e uma morte foram registrados. Outras indústrias ligadas a Apple ficam a cerca de 500 quilômetros de distância de Wuhan.

A Foxconn declarou em comunicado que monitora a situação e não espera que as fábricas terão atividades afetadas por conta do coronavírus. “Podemos confirmar que temos medidas em vigor para garantir que possamos continuar a atender a todas as obrigações relacionadas às manufaturas globais”, afirma a empresa taiwanesa.

A empresa sediada em Cupertino adota fontes duplas de fornecimento na intenção de evitar uma interrupção na produção. Por isso, funcionários envolvidos nas operações da empresa não acreditam que um impacto imediato afetaria o fornecimento geral da maçã. Porém, a Apple passou a limitar viagens de executivos da empresa à China para evitar colocar os empregados em risco.

No entanto, para evitar que a doença continue a se espalhar, o governo pode forçar as fábricas a fechar temporariamente. Caso isso aconteça, a produção em massa do iPhone 9 pode ser afetada. A empresa Wedbush Securities concorda que a restrição nos suprimentos para Apple pode comprometer a fabricação dos produtos.

“A interrupção da cadeia de suprimentos é uma preocupação se os funcionários da Foxconn e de outros centros de fabricação de componentes na China ficarem em zona restrita. Se o surto na China se espalhar, isso poderá afetar negativamente a cadeia de suprimentos, o que seria uma grande preocupação para os investidores”, disse a empresa.

O fechamento das fábricas implicaria principalmente no lançamento do iPhone 9, mas também pode comprometer a produção do iPhone 11 e o iPhone 11 Pro, que foi aumentada devido à demanda. Foram encomendados cerca de 65 milhões de iPhones mais antigos e 15 milhões do iPhone 9, que deve começar a produção em massa na terceira semana de fevereiro.

