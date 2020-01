Jackie na Web: Dicas e truques para usar roupas com brilho de dia

Separamos alguns truques para você se jogar no brilho do glitter e dos paetês, sem medo de arrasar nas produções

Há bem pouco tempo, as roupas com brilho eram consideradas ousadas demais até mesmo para serem usadas em looks noturnos.

Eram mais vistas nos tapetes vermelhos e em raras produções para a balada. O glitter, por exemplo, era um grande tabu fora de situações que não fossem temáticas, como o Carnaval.

Mas agora a tendência é a nova queridinha do street style e das celebridades. Foi pensando exatamente nisso que nós – com a consultoria da loja Iris Tavares – separamos alguns truques para você se jogar no brilho do glitter e dos paetês, sem medo de arrasar nas produções!

FICHA TÉCNICA

Iris Tavares @iristavaresac veste @jackiepinheiroac

Cabelos: Espaço Fiore @fioresaudebeleza

Modelo convidada: Luíza Pinheiro @luizamariamello

Looks: Iris Tavares @iristavaresac

Consultoria de estilo: José Ordonis @j.omota

Edição: Danilo Pessoa @danilo_pessoa.ac

Imagens: Danilo Pessoa @danilo_pessoa.ac e Douglas Richer @douglasricher

Direção: Douglas Richer @douglasricher

