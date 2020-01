Jogador Hulk faz novo desabafo após trocar esposa pela sobrinha

“Carinho, amor, respeito e gratidão… Isso que importa! Opiniões públicas? Eles não me conhecem”

O jogador Hulk Paraíba decidiu fazer um novo desabafo, nesta segunda-feira (13), após ter assumido um relacionamento com Camila, sobrinha de sua ex-mulher, Iran Ângelo.

Em rede social, o atleta rebateu as críticas que tem recebido em seu perfil, especialmente pelo fato de ele ter três filhos frutos do casamento.

Por isso, Hulk compartilhou alguns prints de conversas com o filho, Ian, no Whatsapp, e também uma foto em que aparece fazendo videochamada com os três.

“Carinho, amor, respeito e gratidão… Isso que importa! Opiniões públicas? Eles não me conhecem”, disparou ele na legenda da publicação.

Cabe lembrar que o famoso, que se separou em julho do ano passado de Iran Ângelo de Souza, mãe de seus três filhos – Ian, de 10, Tiago, de 8, e Alice, de 6 – depois de 12 anos de casamento, assumiu que está namorando Camila, a sobrinha de sua ex-mulher.

Na ocasião, a assessoria de Hulk emitiu comunicado oficial admitindo o novo relacionamento publicamente, deixando claro que ele “não tem nada a esconder”. “O próprio Hulk, no último sábado, chamou os pais e o irmão da Camila. Ele falou a verdade e comunicou a família. Ambos iniciaram o namoro em outubro”, começou ele.

“Portanto foi o próprio Hulk que tornou pública a informação pois não precisa se esconder. Sua posição é transparente. Para evitar mentiras e comentários maldosos. Lembrando que o casamento de Hulk terminou em julho. A Camila também já está separada há muitos meses. No mesmo sábado, ele comunicou sua família e seus filhos”, completou o comunicado.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários