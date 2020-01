Jornalista Naylor George Pires receberá homenagem da AAL

A homenagem ao escritor, historiador, jornalista e membro da Academia Acreana de Letras Naylor George Pires acontecerá dia 22 às 19 horas no Museu do TJAC

A Academia Acreana de Letras – AAL, realizará dia 22 de janeiro, às 19 horas, no auditório do Centro Cultural do TJAC, uma Sessão Solene de Louvor e Saudade (Panegirico) em homenagem ao escritor, historiador, jornalista e membro do Sodalício acreano Naylor George Pires.

Segundo a Presidente da Academia Acreana de Letras (AAL), a Prof.ª Dr.ª Luísa Galvão Lessa Karlberg, “o jornalista, falecido aos 63 anos, deixa uma imensurável lacuna no movimento cultural do Estado do Acre e no Brasil, considerando que seus fazeres artísticos, tanto na literatura, no teatro como no jornalismo, mantinham nossa cultura mais viva e efervescente. Na oportunidade, convidamos toda a classe artística, escritores, poetas, intelectuais, jornalistas, familiares e amigos para se juntarem ao Sodalício da AAL neste evento solene, que visa rememorar os feitos do imortal Emérito ao Acre, aos escritores, à cultura Acreana”, explicou a professora que é autora do texto de LOUVOR E SAUDADE que será apresentado, na solenidade, sobre a vida e a obra do saudoso imortal.

SOBRE GEORGE NAYLOR PIRES

Graduado em história pela Universidade Federal do Acre (UFAC) em 1982, turma que formou também a ex-senadora e Ministra do Meio Ambiente Marina Silva, Naylor George nasceu no Seringal Iracema e foi um dos mentores da Fundação Elias Mansour (FEM), participando, ativamente, dos movimentos culturais dos anos 70 e 80 no Acre. O jornalista escreveu vários livros sendo que o último lançado em 2015 foi “As Outras Partes do Nada”, onde o conteúdo é carregado de memórias e crônicas que narram acontecimentos de nossa cidade. Deixa-nos órfãos de sua veia jornalística e literária. O Acre está triste sem Naylor George Pires.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários