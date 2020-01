Jovem de 23 anos é encontrada nua e morta em altar de igreja

Uma jovem de 23 anos foi encontrada nua e morta no altar de uma igreja localizada em Candangolândia, no Distrito Federal. De acordo com a polícia civil, Larissa Francisco Maciel apresentava marcas de queimadura nas partes íntimas e nas roupas e sinais de estrangulamento. As informações são do G1 Distrito Federal.

Segundo a apuração do G1, a polícia informou que Larissa foi encontrada nua por um diácono da igreja. O caso está sendo investigado como feminicídio.

Em entrevista ao G1, um tio da vítima informou que, um pouco antes do crime, a vítima tinha sido vista conversando com um homem um posto de gasolina da região.

Também em entrevista ao G1, a mãe da jovem, Valdete Francisco Marciel, contou que a filha trabalhava como diarista e que, no domingo (5), ela chegou em casa “inquieta e com as roupas sujas”. “Ela ficava andando para lá e para cá. Trocou de roupa e saiu. Depois disso, não vi mais minha filha”, relatou ao G1.

“Todo mundo gostava dela. Ela não merecia, quem fez isso é um monstro”, desabafou a mãe da vítima ao G1.

