Jovem é executado a tiros no Bairro Vila Acre

O jovem Adrian Braga Ribeiro, de 19 anos, foi morto com 5 tiros enquanto caminhava, na noite desta sexta-feira (17), na rua Seringueira, no Bairro Vila Acre, no segundo distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, dois homens em uma motocicleta pararam próximo à vítima e o garupa, de posse de uma arma de fogo, efetuou vários disparos contra Adrian. Cinco tiros atingiram o peito, abdômen e o rosto do jovem. A vítima ainda tentou correr, mas acabou caindo e morrendo no local. Após a ação, os criminosos fugiram.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local, mas só atestou a morte de Adrian. Policiais militares foram acionados e isolaram a área para o trabalho da perícia criminal. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML).

Os militares ainda colheram informações sobre os criminosos e fizeram buscas na região, mas eles não foram presos até o momento. Os agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) vão investigar o caso.

