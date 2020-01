Justin Bieber contraiu doença de Lyme após ser picado por carrapato

Apenas no final do ano que os médicos conseguiram desvendar que ele tinha a doença de Lyme

O ano de 2019 não foi fácil para o cantor Justin Bieber no quesito da saúde. De acordo com o TMZ, o músico entrou em depressão profunda depois de ficar doente e não ter um diagnóstico sobre o que sentia.

Na ocasião, ele tinha muita febre, manchas na pele e dores na cabeça. Apenas no final do ano que os médicos conseguiram desvendar que ele tinha a doença de Lyme, uma enfermidade causada por picada de carrapato.

Porém, até então ele sofreu muito com tristeza profunda. Todos os detalhes e os bastidores do drama pelo qual o músico passou poderão ser vistos no documentário sobre a vida dele que será lançado no dia 27, no YouTube.

Em outubro do ano passado, Bieber foi flagrado chorando no estacionamento de um hospital em Los Angeles. E o documentário deixa claro que o choro era por conta da depressão que o assolava.

Em setembro de 2019, já em crise profunda, Justin Bieber fez um desabafo sobre depressão, uso de drogas. “É difícil sair da cama de manhã com a atitude certa quando você se sente sobrecarregado com sua vida, seu passado, trabalho, responsabilidades, emoções, família, finanças e seus relacionamentos. Você começa a prever o dia através de lentes de pavor e antecipa outro dia ruim”, dizia um trecho.

A mesma doença de Lyme foi contraída pela cantora Avril Lavigne em 2015. À revista Billboard, Avril comentou que não tinha ânimo para nada, mas que nas redes sociais fazia questão de mostrar que estava bem para não evidenciar a doença.

“Eu visitei diversos médicos na turnê. Dizia para eles: ‘Estou com dores, cansada, e não consigo sair da cama. O que está errado comigo?'”, contou. “Eu tinha aceitado que iria morrer. Eu senti, naquele momento, que eu estava embaixo d’água, tentando ir à superfície respirar. Então eu murmurei: ‘Deus, mantenha minha cabeça acima da água'”, disse.

Agora medicado, Bieber pensa em entrar em turnê em 2020. A primeira música, ‘Yummi’, já foi lançada e até dançada por Ludmilla. Bieber aprovou.

