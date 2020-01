Kelly Kley com promoções, dicas para homens e destaques da semana

Sugestões: [email protected]

Instagam: @kellykley

Golden Night

Já circula entre a sociedade o convite para o baile Golden Nigth da Jorge Cosméticos, que será no dia 22 deste mês, no Afa Jardim.

Cavaleiro do Forró

A doutora Mirla Saldanha e seu esposo Jairo Santos com o cantor Jailson Santos, da banda Cavaleiros do Forró, em recente apresentação em Gameleira- PE.

Buenos Aires

A bela dentista Janaína Moura curtindo férias na Argentina.

Posse

Dia 31 de janeiro acontece a Sessão Solene de Posse dos Procuradores de Justiça, Kátia Rejane, no cargo de Procuradora-Geral de Justiça, Celso de Souza, no cargo de Corregedor – Geral, e Danilo Nascimento, Álvaro Luiz Pereira e João Pires nos cargos de Membro do conselho superior do Ministério Público do Acre, para o biênio 2020-2022.

Encontro

A jornalista e médica Débora Taumaturgo depois de longo tempo fora da capital, devido a faculdade de medicina, já retornou à Rio Branco e com agenda cheia pela pessoa querida que é. Em recente passeio, encontrou o meteorologista Davi Friale.

Circo

O Circo Broadway estreou dia 10, no estacionamento do Via Verde Shopping, com atrações para toda a família. O circo tem apresentações no globo da morte, mágicos, malabaristas, contorcionistas, moto aéreo show e trapézio. De segunda a sexta, os espetáculos ocorrem às 20h30. No sábado, domingo e feriados, às 16h, 18h e 20h30.

A estrutura da tenda de apresentações é dividida da seguinte forma: setor popular: R$ 15 meia e R$ 30 inteira; setor central: R$ 20 meia e R$ 40 inteira; e área VIP: R$ 25 meia e R$ 50 inteira. Crianças de 2 até 12 anos e pessoas com deficiências pagam meia-entrada. Estudantes precisam apresentar a carteira de estudante para ter direito à meia-entrada.

Os ingressos podem ser comprados diretamente na bilheteria a partir das 10h. São aceitas todas as formas de pagamento, débito, crédito e dinheiro.

Glamour

No glamour dessa semana a empresária Karla Fernandes durante sua viagem à Barcelona- Espanha.

Especialização

Uma sobrancelha bem feita realça qualquer olhar, por isso, você precisa escolher uma ótima designer. A designer Halyne Lessa está sendo a queridinha das rio-branquenses pelo seu profissionalismo. Sempre dedicada no que faz, Halyne busca sempre se qualificar para levar o melhor às suas clientes. Durante este mês, fez mais uma especialização em Campo Grande, ministrada por Luanny Gomes, a técnica basic shadow, que só ela realizará em Rio Branco.

Agende seu horário e tenha as sobrancelhas dos seus sonhos: 99987-3481.

Show Alexandre Pires Goiás

A acreana Simone Xavier comandando a turma de amigos acreanos que residem em Goiania durante festa na capital.

Esporte

A ciclista Viviani Maia e seu esposo César Cogo pedalaram 240 km, saindo de Rio Branco, passando por Acrelândia e Plácido.

Gramado

Os namorados Mirla Sales e Emerson Costa curtindo o amor na bela cidade gaúcha, Gramado.

Samba do Point

No domingo (19), a empresária Socorro Jorge recebe seus clientes para o tradicional e concorrido Samba do Point, que acontece uma vez por mês no Restaurante Point do Pato.

50% de desconto!

A Clínica Corpus, conhecida pelos excelentes resultados em seus tratamentos, lança uma mega promoção durante todo ano de 2020. Apresente essa imagem no dia do seu aniversário e ganhe 50% de desconto em qualquer procedimento estético.

Agendamento: 3223-6316/99927-1511

Indie Juliana Pejon

A empresaria Juliana Pejon lançou a semana das calças, com um mega preço. Corra na loja e adquira aquela calça de qualidade com um super preço.

A loja está situada na Rua Pernambuco, n° 838, contato: 3223-0348.

Val Bronze

Quem não gosta de arrasar com uma bela marquinha de bronze? A mulherada ama! Mas, tem que ser feito por uma profissional qualificada e com produtos de qualidade. Tudo isso você encontra na Val Bronze, que além de tudo, é uma queridona.

Atendimento com hora marcada.

Contato: 99212-2185

IG: valbronze16

Dica: COMO APLICAR PERFUME CORRETAMENTE

Meus leitores masculinos já estavam cobrando dicas para eles. A coluna dessa semana traz dicas para eles andarem sempre cheirosos!

Você é daqueles que ama tomar um verdadeiro banho de perfume antes de sair de casa, borrifando sua fragrância favorita pra todo lado? Então, está na hora de aprender como aplicar perfume corretamente e evitar o desperdício do seu rico dinheirinho.

Ressaltando que essas dicas são pra qualquer tipo de perfume, dos caros aos mais baratos! Dos nacionais ao de luxo.

Sim, existem pontos específicos para passar o perfume e hoje eu vou te revelar quais locais são esses e como aproveitar o melhor do seu aroma predileto. As áreas quentes do corpo são:

Mais quentes: pescoço, nuca, axila em direção ao peito.

Aquecida: ombros, peitoral, oblíquo, pulsos.

O perfume fixa melhor em área de maior circulação sanguínea, essas regiões são conhecidas como áreas quentes, onde costumam ser os melhores pontos para aplicar o perfume, enquanto que as regiões aquecidas conferem menor fixação em comparação com a região quente.

FOTO DICA

Na imagem você pode conferir vários pontos que os homens costumam usar seus perfumes, porém, ficar o alerta! Aplicar menos e no local certo garante o melhor da sua fragrância sem desperdiçar produto.

Por isso, para o dia-a-dia você pode borrifar apenas no pescoço, para turbinar sua fixação na nuca também.

Para aquela situação especial em que você quer estar exalando riqueza pode borrifar no pescoço, nuca e peitoral em direção às axilas.

Fonte: Homens que se cuidam

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários