Lado rondoniense atrasa obra e ponte sobre o Madeira deve ser entregue em dezembro

O governo do estado do Acre, por meio da porta-voz, Mirla Miranda, informou nesta quarta-feira (29), que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) divulgou uma nova data para entrega da ponte sobre o Rio Madeira. Segundo ela, a data será dezembro de 2020.

O superintendente do DNIT em Rondônia, André Santos, disse que a obra da cabeceira está na fase de aprovação dos acessos (lado Rondônia). “Os projetos já estão na sede do DNIT para análise”, declarou.

Miranda frisou que o superintendente disse ainda que possui 200.000 m de terraplanagem e mais 500 metros de complementação da obra de arte (OAE) devido a incidência de “solo mole”.

A boa notícia fica pior conta do lado acreano, a cabeceira deverá ser finalizada em fevereiro, mas “a previsão final da conclusão da obra da Ponte sobre o Madeira no tocante as cabeceiras, é dezembro de 2020”, explicou.

A estrutura está sendo construída desde 2014 e tem o objetivo de interligar Rondônia ao Acre, no entanto, a maior dificuldade em entregar a obra, é a falta de interesse do lado rondoniense. Porém, Cameli disse ao ContilNet no ano passado, que se fosse necessário, iria construir as cabeceiras pertencentes ao estado vizinho.

A ponte terá 1,9 quilômetros de extensão. A parte de concreto, a mais pesada, foi concluída há mais de 90 dias. Ainda faltam serem construídos asfalto e a sinalização viária, que, segundo o Dnit, é a parte de acabamento no final de uma obra dessa magnitude.

