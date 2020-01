Ladrão invade delegacia de Cruzeiro do Sul e rouba armas e celular

A situação da criminalidade do Acre está fora do controle. Na noite de ontem, 27, a antiga Delegacia de Polícia de Cruzeiro do Sul, atual sede do Instituto de Criminalística, foi invadida e roubada.

De acordo com o coordenador da Segurança no Juruá, delegado Marcos Vinicius, foram roubadas uma arma de fabricação caseira tipo garrucha, uma espingarda, munição antigas e um celular.

Hão há câmeras de segurança no local e nem próximas. Ainda segundo o delegado, foram encontradas pegadas de uma única pessoa. Impressões digitais foram coletadas no local, para que o ladrão seja identificado.

“As pegadas são pequenas e a pessoa agiu sozinha. Estamos investigando”, destacou o delegado.

Como resposta ao roubo, Marcos Vinicius afirma que o local passará a ter escala noturna de policiais civis para garantir a segurança da antiga delegacia.

