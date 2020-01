Link dedicado oferece qualidade e segurança no serviço de internet para setores do mercado

Existem empresas e negócios no qual um sinal de internet com alta qualidade é fundamental. Para setores que trabalham com atendimento/vendas online, precisam enviar/receber arquivos pesados via web ou que tenham um sistema interno de transmissão de informação pesado, ficar na mão com esse serviço significa dor de cabeça, perda de tempo e dinheiro.

Em busca de estabilidade, qualidade de sinal e eficiência, muitas empresas têm optado pela adesão a uma tecnologia conhecida como Link dedicado.

Capaz de oferecer acesso a web com segurança e qualidade, é um “caminho direto” entre a sua conexão e o provedor que disponibiliza o sinal.

Uma analogia sobre o que é Link Dedicado comparar essa tecnologia com uma fila de clientes VIP. A internet dedicada permite ter um caminho direto ao serviço, sem enfrentar a “mesma fila” que os clientes normais.

Além de oferecer maior velocidade e qualidade de sinal, outro benefício se se refere ao reparo e manutenção da rede. Quando há um problema, os clientes que têm o link dedicado tem o retorno do seu sinal mais rápido do que os demais.

Em um comparativo, enquanto um sinal de internet banda larga normal demoraria cerca de 48h para restauro, a média de tempo necessária para o mesmo serviço em um link dedicado é de 4h.

Os clientes podem seguir três dicas na hora de fechar o seu negócio.

Velocidade

O link dedicado oferece uma melhor qualidade de sinal de internet, o que necessariamente significa uma maior velocidade no acesso à web.

Por ser um serviço que entrega 100% da banda contratada em seu pacote (sinais de internet banda larga apresentam uma taxa média de entrega de cerca de 30%), permite ao contratante a adesão a um plano um pouco mais modesto no que se refere a velocidade.

É preciso nesse momento se ter em mente quais são os tipos de utilidade que você para a internet no seu negócio.

Um link dedicado de 1Mps é capaz de suprir uma empresa de 10 a 20 funcionários que acessam e-mail e sites com não tão pesados. Se o negócio depende de videoconferências e transmissão pesadas de arquivos, a velocidade contratada deve ser maior.

Um exemplo são os espaços de trabalho compartilhado, os Coworkings. Lidando com diferentes tipo de serviços e com a necessidade de acesso a internet com qualidade, o link dedicado é o produto ideal para esse perfil de empresa.

Custo x Benefício

Problemas e falhas constantes no sinal de internet impactam a rotina das empresas. Se o negócio depende da web para vender, contatar clientes ou manter operações internas, essa ausência de sinal pode representar fechar um mês no vermelho ou deixar de ganhar dinheiro.

Na comparação de preço, a internet banda larga pode parecer mais em conta, mas existem casos em que o ditado “o barato que sai caro” ainda vale.

Se problemas com sinal significam prejuízo, o valor pago a mais pelo link dedicado não será um gasto, mas um investimento.

Se a internet for uma necessidade fundamental para o negócio, o link dedicado pode ser uma excelente pedida. Vale também procurar por empresas que o serviço qualidade e bom preço de mercado, como o Link dedicado Vivo.

Atendimento

O suporte 24h é outro fator que faz do link dedicado como o produto ideal para empresas e negócios de grande porte. Desta forma, não deixa os clientes na mão na necessidade de urgências durante a noite ou finais de semana.

Outro benefício é que a oferta ocorre em 99% do tempo sem nenhuma queda de sinal, o que permite segurança para o trabalho e funcionários.

Além disso, o link dedicado permite aos clientes a obtenção de alguns IPs exclusivos capazes de gerar instalações de servidores próprios.

