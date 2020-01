Luxemburgo tenta “arrumar a casa” em primeira semana de Palmeiras

Mais do que orientar atividades em campo, a primeira semana de trabalho à frente do Palmeiras serviu para Vanderlei Luxemburgo se antecipar a algumas situações problemáticas.

Um dos pontos que o técnico cuidou logo de resolver foi Felipe Melo. Há tempos, antes mesmo de voltar ao clube, ele já dizia publicamente em entrevistas que imaginava o volante rendendo mais se atuasse recuado, como zagueiro.

Durante o período de concentração na Academia de Futebol, Luxemburgo o chamou para uma conversa. Ouviu de Felipe Melo que ele prefere jogar em sua posição de ofício, mas que estaria à disposição para exercer outra função quando necessário.

A presença do volante na entrevista coletiva ao lado do atacante Dudu, principal jogador do elenco, na última quinta-feira, foi uma sugestão também do treinador. Uma mostra de que ele o tem em alta conta – e uma estratégia para administrar as lideranças.

Embora não sejam próximos, os dois, juntamente com o capitão Bruno Henrique, são atualmente os jogadores que costumam responder pelo restante do elenco nas tratativas com a diretoria.

Os três, a propósito, participaram juntos de outra situação conduzida por Luxemburgo. Na sexta-feira, o treinador aceitou receber no centro de treinamento membros da Mancha Alviverde, principal torcida organizada palmeirense, e convocou o trio.

A torcida “lavou a roupa suja”, como definiu em comunicado, e prometeu apoio ao time, depois de uma temporada de seguidos protestos tanto na reta final da passagem de Luiz Felipe Scolari quanto nos três meses de trabalho de Mano Menezes.

Neste sábado, o grupo viaja aos Estados Unidos, onde ficará uma semana para a disputa do amistoso Torneio da Flórida. O Palmeiras enfrentará o Atlético Nacional, da Colômbia, e o New York City. Veja os relacionados para a competição.

Será mais uma semana de pré-temporada. E de treinos puxados. Apesar de brincar diariamente e ganhar a confiança dos jogadores na Academia de Futebol, Luxemburgo tem sido enérgico em alguns momentos. Quer arrumar a casa também dentro de campo.

