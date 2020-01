Mais de mil detentos se converteram ao Evangelho em 2019, informa Iapen 

O Instituto Penitenciário do Estado do Acre (Iapen), informou que no ano de 2019, mais de mil presidiários largaram as organizações criminosas, se converteram ao Evangelho de Jesus. O diretor Lucas Gomes destacou que a situação se tornou um caminho viável dentro dos presídios do Acre. Além disso, ele ressaltou que a religião é uma alternativa de saída não violenta das organizações criminosas.

“Com o reforço da presença dos líderes e entidades religiosas nos presídios; e com a ampliação de vagas exclusivas nos prédios destinados aos presos que passaram a professar a fé cristã, cerca de 1.103 presos saíram de organizações criminosas para trilhar o caminho do evangelho.

O diretor espera em 2020, mais detentos possam sair do crime em busca de refúgio espiritual. “Com gratidão aos irmãos que cumprem esse sacerdócio dentro dos presídios, louvamos a Deus por aqueles que escolheram o caminho da vida ao caminho da morte; abrindo ainda mais as portas dos presídios para aqueles que nos trarão as boas novas em 2020”, encerrou.

