Mais dois corpos são encontrados em um córrego de Rio Branco; seis mortes em 24 h

Dois corpos ainda não identificados foram encontrados na manhã desta sexta-feira (31), em Rio Branco. O fato aconteceu em um Beco na Travessa São Bento, no Bairro Santa Inês, região do Segundo Distrito.

Segundo informações de vizinhos, repassadas à reportagem, ainda chegaram a ouvir vários disparos de arma de fogo durante a madrugada, mais não saíram para ver o que tinha acontecido. Já de manhã, foram ver o resultado dos tiroteios que aconteceram na madrugada e se depararam com os dois corpos caídos dentro do córrego embaixo da passarela de madeira no beco. Os corpos dos homens apresentavam perfurações de disparo de arma de fogo na região das costas e da cabeça, mostrando claramente que o caso se trata de uma execução.

Os moradores da região acionaram a Polícia Militar, que esteve no local do ocorrido. Os agentes colheram informações sobre os criminosos e fizeram buscas na região, mas ninguém foi encontrado até o momento. Os militares isolaram a área para os trabalhos da perícia. Agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo e levaram para a sede, onde serão realizados os devidos exames cadavéricos.

O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários