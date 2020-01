Senador Márcio Bittar responde Jorge Viana em vídeo: “Fica na tua!”

“Enquanto você não explicar o que foi a sua florestania, fica na tua!”. Foi assim, sem meias palavras, que o senador Márcio Bittar (MDB-AC) respondeu, na tarde desta segunda-feira (27), a um vídeo postado em suas redes sociais pelo ex-senador petista Jorge Viana com críticas à proposta de transformação do Parque Nacional do Divisor, na fronteira do Acre com o Peru, em Área de Proteção Ambiental (APA).

A proposta foi apresentada à Câmara Federal pela deputada Mara Rocha (PSDB-AC) e foi duramente criticada por Viana no vídeo postado. Sem citar o nome da deputada, o ex-senador fez referências a “políticos do Acre” como autores da ideia que, segundo ele, seria inimiga da integração com o Peru por via terrestre. Também em vídeo, a deputada veio a público rebater s criticas do ex-senador e disse que, na verdade, a ideia inicial era de Márcio Bittar.

Também em vídeo, o senador veio à jugular de Jorge Viana. “Eu aconselho ao senhor Jorge Viana, primeiro, explicar a sua florestania. Vocês governaram 20 anos o Estado do Acre com essa tal florestania, onde vocês praticamente idolatraram a floresta em pé, com a conversa de que em pé ela valeria muito mais”, diz Bittar. “O resultado dos 20 anos de vocês foi o Acre pobre, miserável e muito violento”, acrescentou.

O senador afirmou ainda que é a favor, sim, da flexibilização da Reserva Chico Mendes para quem mora lá dentro e de tirar alguma forma de riqueza e renda da Serra do Divisor. “Eu desafio você a ir lá na Reserva Chico Mendes e dizer para aquelas pessoas que vocês colocaram lá dentro, quase que lacradas, quase prisioneiras da miséria que vocês criaram, que você é contra o desenvolvimento desta região”, disse Bittar. “O que eu sei é que você, com a sua turma – eu conheço vocês! – estão torcendo para tudo dar errado; nós estamos lutando para consertar aquilo que de mal e ruim vocês fizeram para o Acre. Esta é a herança maldita que vocês deixaram”, acrescentou.

Para o senador, é impossível fazer o Acre progredir se não for feito algo para o acesso da população aos recursos naturais. “Vá lá, Jorge, para dizer à população que você é contra a algum tipo de flexibilização para acabar com aquela agonia das pessoas que vivem lá. Vá lá na Juruá e diga que você é contra que a gente mexa na Serra do Divisor sequer para tirar pedra, que dizem que lá tem. No mais, enquanto você não explicar a sua florestania e o resultado de pobreza que ela deixou, fica na sua amigo”, disse o senador.

