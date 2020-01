Marcos afirma que Weverton “tem categoria para ser um dos maiores da história”

Na visão do eterno camisa 12, goleiro pode marcar seu nome na história do clube

Aposentado dos gramados e sempre presente nas redes sociais, o ex-goleiro Marcos publicou uma mensagem nesta terça-feira em uma rede social com elogios ao goleiro Weverton, do Palmeiras.

Na visão do eterno camisa 12 do Verdão, Weverton pode marcar seu nome na história palmeirense.

– Seguro, faz a defesa difícil parecer simples, rápido, constantemente convocado para a Seleção, bom com os pés, sai bem do gol, campeão olímpico e brasileiro, não é de se valorizar nas entrevistas. Temos um grande goleiro, tem idade e categoria para ser um dos maiores de nossa história – escreveu Marcos.

A mensagem do ex-goleiro foi republicada por Weverton, que agradeceu ao ídolo dos torcedores palmeirenses.

– Que honra receber uma mensagem dessas do ídolo Marcos – disse o atleta de 32 anos.

Contratado no fim de 2017, Weverton tem 93 jogos com a camisa do Palmeiras. Campeão brasileiro de 2018, ele tem contrato com o Verdão até o fim de dezembro de 2022.

