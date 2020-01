Marcus Alexandre nega que vá assumir direção do Podemos: “Continuo no mesmo canto”

O ex-prefeito de Rio Branco e candidato derrotado ao governo do Estado em 2018, Marcus Alexandre, negou, nesta terça-feira (14), ter-se desfiliado do Partido dos Trabalhadores (PT). A informação foi dada face às notícias dando conta de que Marcus Alexandre havia assumido a presidência do Podemos, o que ele negou com veemência.

“Eu continuo no mesmo canto”, disse, ao referir-se à permanência no PT. Quando abordado pela reportagem do ContilNet se as suas constantes reuniões com o ex-senador Jorge Viana e com o ex-prefeito e ex-deputado Raimundo Angelim visariam debates sobre uma possível saída do PT e fundação de outra sigla no Estado, Alexandre disse que não tem pensado nisso. “Não voltei a colocar política na minha vida”, disse.

O ex-prefeito continua cedido pelo Governo do Estado como engenheiro ao Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC). O ContilNet apurou que o Marcus Alexandre que assumiu a presidência do Podemos é apenas um homônimo do ex-prefeito.

