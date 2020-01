Marvel terá herói trans ‘em breve’, anuncia produtor

Foi dada a largada para a fase 4 do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU), que começa em 2020. Segundo o produtor e presidente do estúdio, Kevin Faige, a nova etapa será mais representativa para o público LGBTQ+. Em uma palestra para estudantes da New York Film Academy, ele disse que “muito em breve vamos ter um personagem trans. E será em um filme que estamos fazendo agora mesmo”.

Faige, porém, não deu mais detalhes sobre quem será o personagem ou em que filme aparecerá. Em setembro, o site Geeks Worldwide publicou que a Marvel estava procurando uma mulher transgênero entre 20 e 30 anos para uma de suas produções.

Fãs especulam que a (ou o) personagem será parte do filme Thor: Amor e Trovão, previsto para novembro de 2021, e que trará Natalie Portman como a dona do martelo. Na mitologia do herói nórdico, existe um grupo de anjos que transitam entre identidades masculinas e femininas.

Sabe-se também que Os Eternos, nova aposta do estúdio, que estreia em novembro de 2020, terá um herói gay. Segundo Faige, o personagem é casado e tem uma família: rumores apontam que o papel será de Phastos, interpretado por Brian Tyree Henry (Atlanta).

Os Eternos conta ainda com um elenco de peso: Angelina Jolie (Malévola), Kit Harington e Richard Madden (irmãos Starks em Game Of Thrones), Kumail Nanjiani (Silicon Valley) e Lauren Ridloff (The Walking Dead).

