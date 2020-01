MDB realiza treinamento de marketing digital para pré-candidatos

Foi realizado na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), na sexta-feira (24), um treinamento promovido pela plataforma ‘Fug Lab’, com objetivo de capacitação de marketing digital para os militantes do Movimento Democrático Brasileiro (MDB).

A iniciativa do curso que é Fundação Ulisses Guimarães (FUG) foi do presidente da executiva Municipal, deputado estadual Roberto Duarte Jr (MDB), que considera as mídias digitais de suma importância nas eleições deste ano. Segundo ele, o curso foi um sucesso. “Estamos nos empenhando na preparação dos quadros do MDB para enfrentar os desafios das redes sociais nas eleições municipais 2020”, destacou.

O emedebista frisou que estiveram presentes na realização da capacitação, mais de 80 pessoas, em sua maioria, militantes da sigla. Segundo informações extraoficiais, a cúpula do partido almeja a candidatura de Duarte ao pleito municipal, no entanto, o parlamentar ainda não oficializou sua pré-candidatura.

