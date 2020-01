Médicos do Acre acreditam que decreto sobre pontos eletrônicos em hospitais deve ser discutido

O Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed-AC) sediou na manhã deste sábado (11) uma reunião para tratar sobre o decreto número 4.730 publicado pelo governo do Acre, regulamentando o ponto eletrônico. A regra foi publicada no dia 4 em dezembro de 2019.

De acordo com os médicos presentes na reunião, o decreto deve ser mais bem discutido, levando em conta as especificidades médicas. Durante o debate, os participantes instituíram o movimento “Médicos pela População” e redigiram uma carta aberta para os gestores e para a população.

Para o presidente do Sindmed-AC, Murilo Batista, é necessário que o assunto seja discutido com a gestão do governo.

“Diante do fato de que a profissão de médico exige carga horária diferenciada, haja vista que atendimento médico não é mensurável e sim qualitativo, se faz necessário um olhar diferenciado para que não haja prejuízo para a classe, que é a ponta do atendimento do sistema público de saúde”, disse Murilo.

O médico Fernando de Assis sugeriu a formação de uma comissão para debater melhorias na saúde e torne claro à gestão que o problema não se trata apenas de ponto eletrônico, e, sim outras questões.

“Não somos contra. É lei, mas precisamos de condições. O que questionamos é como isso vai ser feito, pois o Pronto Socorro possui uma realidade, a UPA outra e a Fundação Hospitalar outra. Então não é apenas ponto eletrônico. É preciso condições para que os médicos atendam com qualidade para conseguir iniciar e encerrar a carga horária em tempo hábil”, explicou.

Fernando de Assis também sugeriu a criação do movimento “Médicos pela População”, que apresentará ações práticas que auxiliem os médicos e a gestão. “Somos os que mais conhecemos as deficiências da gestão na área médica. É uma comissão técnica para auxiliar, mostrar as dificuldades e auxiliar a população”, detalhou o médico que teve a ideia aprovada por unanimidade.

A comissão é mista formada por representantes do Sindmed-AC, Conselho Regional de Medicina (CRM) e representantes das unidades de saúde de todo o Estado;

O representante do Conselho Regional de Medicina, Ricardo Montilla, se manifestou a favor de uma discussão mais aprofundada sobre o ponto eletrônico e das condições de trabalho.

Para a primeira-secretária do Sindicato, Jacqueline Fecury, é importante discutir não apenas a presença do médico, mas a produtividade e banco de horas.

“É muito importante que a forma que esse ponto eletrônico será implantado, o que precisa ser analisado e debatido, incluindo propostas como o banco de horas, produtividade, e a comissão será fundamental na discussão apresentando opções”, finalizou Jacqueline Fecury.

Carta aberta à População do Estado do Acre

É de conhecimento de todos os graves problemas relacionados ao atendimento em saúde como falta de medicamentos, falta de materiais, enormes filas para cirurgia, péssimas condições das instalações para o atendimento, falta de segurança, entre outros.

A maioria das soluções não tem levado em consideração as particularidades do local e da população atendida, e muitas vezes há uma visível distância entre as ações propostas pelo governo e o que se observa na prática.

Portanto, nós, médicos do Estado do Acre, vimos por meio deste documento comunicar a formação do “MOVIMENTO MÉDICOS PELA POPULAÇÃO”.

Esse MOVIMENTO tem como único objetivo melhorar as condições de atendimento da população do Acre, de forma clara e objetiva, com ações práticas, embasadas no conhecimento técnico de cada especialidade e levando em consideração as particularidades de cada unidade de saúde, em cada localidade do Estado.

Esse MOVIMENTO fará um plano estratégico, intermediado pelas entidades competentes, para ajudar a gestão a melhorar a governança dos recursos públicos em saúde de forma que esses recursos realmente cheguem aos usuários do SUS.

Esse MOVIMENTO também criará uma comissão técnica de acompanhamento das ações e exigirá, por meio do CRM e do Sindmed-AC, naquilo em que compete cada entidade, respostas objetivas dos órgãos públicos para as demandas identificadas.

Acreditamos que, com o apoio do Governo do Estado do Acre, o MOVIMENTO MÉDICOS PELA POPULAÇÃO constitui um novo meio de enxergar e resolver os graves problemas desse setor

Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed-AC)

Conselho Regional de Medicina (CRM/AC)

Associação Médica do Acre (Amac/AMB)

