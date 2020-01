Metro quadrado construído no Acre é um dos mais altos do país, aponta IBGE

De acordo com os números, construir no Acre no ano passado custou uma média de R$ 1.287,76 por metro quadrado

O valor do metro quadrado construído no Acre em 2019 foi um dos mais altos do país e cresceu mais do que as médias regional e nacional, mostram dados do Sinapi – o Sistema Nacional de Preços e Índices para a Construção Civil, criado pela Caixa Econômica Federal com o objetivo para levantar o orçamento e a análise orçamentária de projetos.

De acordo com os números, construir no Acre no ano passado custou uma média de R$ 1.287,76 por metro quadrado. Isso significou que, em dezembro de 2019, o custo médio da construção civil no Acre foi um dos maiores do país, perdendo somente para os Estados do Rio de Janeiro (R$ 1.288,96) e Santa Catarina (R$ 1.331,05).

O valor do Acre foi 9,2% maior do que a média da Região Norte e 10% maior do que a média brasileira. Além do custo médio elevado, a sua variação percentual no ano (4,37%) foi maior que a variação da Região Norte (4,22%) e a do Brasil (4,03%). Os dados do Sinapi foram publicados pelo IBGE (Instituo Brasileiro de Geografia e Estatísticas) e estão analisados pela equipe técnica do Observatório do Fórum Permanente de Desenvolvimento do Acre.

