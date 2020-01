Morre em Rio Branco o desembargador Francisco Praça; ele lutava contra o câncer e diabetes

Nordestino do Piauí, ele vivia no Acre desde os anos 80 e chegou a ser corregedor do TJ

O Poder Judiciário do Acre está de luto: faleceu, na manhã deste sábado (4), no Pronto Socorro de Rio Branco, o desembargador aposentado Francisco das Chagas Praça, aos 78 anos de idade. Ele lutava contra o diabetes e câncer. O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Francisco Djalma, decretou luto oficial e lamentou a morte do colega.

Praça, natural de Oeiras, no Piauí, chegou ao Acre nos anos 80. Foi corregedor-geral de Polícia Civil da Secretaria de Segurança Pública na gestão do secretário Antônio Guedes Dantas no Governo Nabor Júnior e, nos anos 90, foi nomeado desembargador. Chegou a ser vice-presidente e corregedor do Tribunal de Justiça, além de presidente da Câmara Criminal. Ele aposentou-se em 2012.

Antes de ser nomeado desembargador, Praça foi juiz de Direito de Brasiléia e Sena Madureira. “A administração do TJ-AC, em nome do Poder Judiciário do Estado do Acre, solidariza-se com a família enlutada e pede a Deus o consolo necessário neste momento de tristeza e dor”, disse o desembargador Djalma ao lamentar a morte.

