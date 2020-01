Mortes por facção, concursos, piores prefeitos do AC e Gleici no BBB : as mais lidas

Os fatos estão nas mais variadas categorias do site, como polícia, política, entretenimento e etc

A retrospectiva desta semana traz os assuntos e matérias que mais repercutiram no nosso site e nas redes sociais.

Os fatos estão nas mais variadas categorias do nosso site, como polícia, política, entretenimento e etc.

Confira:

SEGUNDA-FEIRA

Mulheres saem na porrada na Gameleira e criminosos matam irmãos e deixam grávida ferida

Uma briga foi registrada na noite de domingo (29), na Gameleira, no Segundo Distrito de Rio Branco. Duas jovens saíram na porrada, a causa seria uma suposta traição amorosa. O fato repercutiu na segunda-feira (30). CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Os irmãos, monitorados por tornozeleira eletrônica, Kellyton Costa dos Santos e Elias Costa dos Santos foram mortos a tiros, e a jovem Rayla da Silva Monteiro, de 19 anos, que estava grávida de 8 meses, foi baleada na barriga, na madrugada desta segunda-feira (30). O fato aconteceu na Rua João Amâncio, no Bairro Sobral, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

TERÇA-FEIRA

Retrospectiva de 2019 e melhores e piores prefeitos do Acre

A terça-feira (31) da virada contou com uma retrospectiva do ano de 2019 fantástica elaborada por nosso colaborador Ton Lindoso. Fique agora com os 10 tópicos que marcaram o ano e que você mais visualizou aqui. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Também alcançou o topo de matérias mais acessadas a lista com os melhores e os piores prefeitos do Acre, criada pelo jornalista Tião Maia, também colaborador do ContilNet. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

2019 foi um sucesso!

QUARTA-FEIRA

Concurso da Ufac com salários de até R$ 4 mil e mal cheiro em banheira de motel no Acre

Mais uma boa notícia no começo de 2020: com edital divulgado na manhã de terça-feira (31), a Universidade Federal do Acre (Ufac) abriu seu novo concurso público para admissão de servidores na área administrativa da instituição em 2020 para lotação no Campus de Rio Branco. Salários vão até R$ 4 mil. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

No início de 2020, após a queima de fogos, um casal resolveu passar a madrugada desta quarta-feira (1), em um quarto de motel localizado na BR-364. Porém, os pombinhos apaixonados foram surpreendidos com o mal cheiro na água do estabelecimento. “A gente foi no banheiro e abriu o registro de água na banheira, mas, ao percebermos o mal cheiro, resolvemos desistir. A água estava podre”, relatou. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUINTA-FEIRA

‘Cabulosa’ morta a tiros e facadas por membros de facção e Gleice novamente no BBB

A adolescente Amanda Silva Barbosa, de 17 anos, vulgo “Cabulosa”, foi morta com 2 tiros e 12 facadas, na noite desta quarta-feira (1), na Travessa da Amizade, na Rua da Sanacre, no Bairro Santa Inês, região do segundo distrito de Rio Branco. O assunto repercutiu nesta quinta-feira (2). CONFIRA NA ÍNTEGRA.

O curioso, para alguns internautas, foi a participação da acreana Gleici no teaser do novo BBB. Isso porque a emissora noticiou um material com cenas polêmicas do reality e, mesmo não tendo sido uma participante polêmica, Gleici apareceu em diversos momentos. Outro fato curioso levantado por alguns internautas foi uma entrevista que a acreana deu para o GShow, falando inclusive em uma virada na sua vida para 2020. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

SEXTA-FEIRA

Acreano morto com 12 tiros enquanto dormia e Socorro Neri em destaque

O monitorado por tornozeleira eletrônica Felipe Ramon foi morto com 12 tiros, na madrugada desta sexta-feira (3), dentro da própria casa, na Rua Manoel Teixeira, na quadra 12 do Conjunto Habitacional Cidade do Povo, em Rio Branco, enquanto dormia. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

A prefeita de Rio Branco (AC), Socorro Neri (PSB), lidera levantamento nacional, feito nas 26 capitais do país ( o Distrito Federal fica e fora por não ter caráter municipal), como a executiva que mais cumpriu promessas de campanha. O levantamento foi feito e divulgado pelo site de notícias G1, portal da Rede Globo de Televisão, levando em consideração as promessas concretas. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

