Mulher chega em casa embriagada e espanca marido na frente do filho por questioná-la

Marilene J. S., 47, foi presa acusada de chegar em casa embriagada e agredir o marido de 55 anos. O caso aconteceu no bairro Lagoinha, zona Leste de Porto Velho.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a mulher teria saído de casa por volta das 15h e ao retornar no final da noite não gostou que o marido foi questioná-la. Houve acalorada discussão e a suspeita passou a desferir socos no rosto da vítima.

O homem sofreu um corte no rosto e acionou a Polícia Militar. O crime foi presenciado pelos filhos do casal. Para a polícia, a mulher disse que a motivação para o ato teria sido por causa que o marido teria proferido palavrões para ela no momento da discussão. Marilene foi encaminhada para a Central de Flagrantes.

