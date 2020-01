Mulher que fingia gravidez e sobrinha são presas com mais de 11 kg de skank no corpo

Policiais do Gefron, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), prenderam na noite desta terça-feira (28), em um ônibus que vinha da cidade de Assis Brasil com destino à Capital, duas passageiras com mais de 11 kg de droga skank (produzida em laboratório).

Os passageiros foram convidados a desembarcar e informados que passariam por uma abordagem de rotina. Quando policiais do Gefron e Policiais Rodoviários Federais passaram a fazer buscas nas bagagens do interior do ônibus, foram encontrados em uma das poltronas, um travesseiro, duas caixas de papelão contendo invólucros com entorpecentes, carregados por duas mulheres.

Uma das suspeitas aparentava estar gravida, mas se tratava de um outro invólucro que estava envolto em seu corpo. A suspeita estava vindo da cidade de Xapuri, mas trazia o entorpecente da cidade de Brasileia. De acordo com ela, teria recebido de um boliviano para trazer até Rio Branco. Perguntada se estava com mais alguém, informou que estava com sua sobrinha, que também estava levando entorpecentes. Na mochila carregada pela última, outro invólucro foi encontrado. As autoras afirmaram que estavam levando os ilícitos para um desconhecido, e que ao chegarem em Rio Branco seriam contatadas e entregariam a encomenda, que disseram não conhecer nem quem entregou e nem quem iria receber.

As envolvidas com todos os seus pertences foram conduzidas ao posto da PRF para confecção de boletins de ocorrência. Posteriormente, foram conduzidas à delegacia de Polícia Federal para os procedimentos cabíveis.

O peso da droga é, aproximadamente, 11,667 kg (onze quilos seiscentos e sessenta e sete gramas).

De acordo com a Segurança Pública, o prejuízo ao crime é de R$ 75.835,00.

